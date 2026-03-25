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"Ranking sexual"
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"A gente tem medo de encontrar no corredor": vítima fala sobre lista com ofensas que circulou no IFSul, em Pelotas

Instituto Federal Sul-rio-grandense apura o caso, presta apoio às vítimas e acionou o Ministério Público após a circulação do material

Renan Santos

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