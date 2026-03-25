"A gente tem medo de encontrar no corredor": vítima fala sobre lista com ofensas que circulou no IFSul, em Pelotas

Uma das alunas disse que se sentiu assustada com a lista ofensiva. Pierre Schlee / Agência RBS

Cerca de 30 estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), campus Pelotas, foram expostas em uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual, que circulou por meio de aplicativos de conversa. O conteúdo provocou medo, insegurança e mobilização de famílias e da instituição de ensino.

Uma das alunas relata o impacto ao tomar conhecimento do material, que classificava as estudantes com palavras ofensivas.

— Quando eu vi, me senti bem mal, um pouco assustada, porque a gente não espera que isso aconteça, ainda mais dentro da instituição — disse.

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Oito adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, admitiram ter produzido e disseminado a lista — eles também estudam no IFSul.

— Eu fui para as aulas, mas a gente tem medo de encontrar no corredor. Tem medo do deboche, tem medo de como vão olhar para nós, como vão estar nos chamando — afirmou a estudante.

Ao saber da divulgação do material, a mãe da aluna foi até Pelotas para dar apoio à filha.

— Então quer dizer que a minha filha estava correndo o risco de um crime que é horrível. E na mesma hora eu digo, não, eu vou ter que estar junto com a minha filha, ver como é que está, como é que ela está se sentindo com relação a isso e as colegas delas também — afirmou.

Segundo a mãe, há preocupação também com a segurança das alunas no dia a dia.

— É um campus muito grande, tem deslocamento para pegar ônibus, e a gente fica com medo, mesmo com a existência de câmeras — completou.

Combate ao assédio e ao bullying no ambiente escolar

Diante do caso, o Instituto Federal Sul-rio-grandense emitiu uma nota de repúdio e suspendeu os estudantes envolvidos por tempo indeterminado. A vice-reitora do IFSul, Lia Pacholski, afirma que a medida tem caráter educativo.

— Oito alunos foram afastados da sala de aula por um período indeterminado enquanto apuramos os fatos. Estamos dentro de uma escola e precisamos de ações educativas. A suspensão também é um ato educativo — explicou.

A instituição informou que atua em duas frentes: uma voltada ao suporte às vítimas e outra para o combate ao assédio e ao bullying dentro do ambiente escolar. O IFSul também comunicou o Ministério Público para adoção das medidas legais.

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A Promotoria da Infância e Juventude de Pelotas informou que vai se reunir com as famílias das alunas vítimas, atuar junto ao Instituto em ações educativas e aguardar a conclusão do inquérito policial para decidir como os adolescentes serão responsabilizados.

Polícia investiga o caso

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já recebeu cinco denúncias relacionadas ao caso. A delegada Lisiane Mattarredona afirma que o número de vítimas pode ser maior.

— Até o momento são cinco vítimas, mas sabemos que imagens de mais pessoas foram usadas. Essas pessoas podem procurar a delegacia para registrar a ocorrência — disse.

Segundo Mattarredona, os adolescentes podem responder por ato infracional análogo ao crime de cyberbullying.

— A pena prevista é de dois a quatro anos. Se houver indiciamento, o caso vai ao Ministério Público, que poderá aplicar medida socioeducativa — explicou.

Acompanhamento é fundamental, diz psicóloga

O episódio reacende o debate sobre o cyberbullying, também conhecido como bullying digital, caracterizado por agressões verbais ou psicológicas praticadas no ambiente virtual. Para a psicóloga Manoela Ávila, o acompanhamento familiar é fundamental.

— Não é invasão de privacidade orientar. É importante saber o que o filho acessa, que tipo de conteúdo ele consome e propaga — afirma.

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Ela destaca ainda a necessidade de ações conjuntas.

— Família, escola e sociedade precisam atuar juntas para ensinar respeito e limites. Não há outro caminho que não seja a educação de base — conclui.