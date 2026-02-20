Segurança

Vítima conseguiu fugir
Notícia

Três pessoas são presas por cárcere privado e tentativa de homicídio em São José do Norte

Investigação aponta que vítima foi sequestrada antes de fugir; crime teria sido motivado por desentendimento pessoal

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS