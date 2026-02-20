Três pessoas são presas por cárcere privado e tentativa de homicídio em São José do Norte

Operação também cumpriu nove mandados de busca e mobilizou 32 agentes. Divulgação / Polícia Civil

Três pessoas foram presas por tentativa de homicídio em São José do Norte, no sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (20). As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil, na qual também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

A ação investiga um crime ocorrido no dia 6 de fevereiro. A vítima conseguiu escapar antes de ser executada pelos criminosos, após ter sido sequestrada e mantida em cárcere privado. Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de São José do Norte, Rafael Patella Amaral, a motivação seria um desentendimento pessoal.

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A ofensiva mobilizou 32 agentes, posicionados em diferentes pontos do município desde as primeiras horas do dia. O crime é tipificado como tentativa de homicídio doloso — quando há intenção de matar.

A corporação informou que as investigações seguem em andamento.



