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Secretário de Assistência Social de Piratini é investigado por suspeita de invadir casa da ex-companheira

Em contato com a reportagem, Glaiton Ávila da Silva tratou o caso como "um fato isolado”; mulher registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência

Ana Capellari

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