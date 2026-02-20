Secretário de Assistência Social de Piratini é investigado por suspeita de invadir casa da ex-companheira

Glaiton teria quebrado uma janela que dava acesso à casa Divulgação / Arquivo pessoal

O secretário de Cidadania e Assistência Social de Piratini, no sul do Estado, Glaiton Ávila da Silva, é investigado pela Polícia Civil por suspeita de invadir a casa de uma ex-namorada. O caso teria acontecido na quinta-feira (12) da semana passada, e a mulher registrou boletim de ocorrência naa delegacia da cidade.

Conforme o relato da mulher de 31 anos, Glaiton não teria aceitado o término do relacionamento, teria pulado um muro, quebrado uma janela e arrombado a porta do quarto com chutes e socos.

— Eu gritava por ajuda trancada no meu quarto. Consegui fugir e pedir ajuda policial — disse a vítima em entrevista ao g1.

No local, a Brigada Militar (BM) flagrou o homem saindo da casa levando uma televisão da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, “efetuada a abordagem, o sujeito desceu do veículo e perguntou em tom ameaçador 'tu sabe com quem está falando?'".

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De acordo com a mulher, ela e o homem se separaram há pouco mais de um mês, quando as perseguições teriam se tornado mais frequentes, com frases do tipo "se não for minha, não será de mais ninguém". As informações estão contidas no boletim de ocorrência registrado por ela.

Porta do quarto foi arrombada a chutes e socos. Divulgação / Arquivo pessoal

No dia seguinte à invasão, ela solicitou medida protetiva de urgência. Segundo a mulher, o homem a controlava e não permitia que ela saísse de casa sozinha.

— Eu o bloqueei em tudo, fiquei com medo. Estou com medo até agora — disse.

Procurada pela reportagem do g1, a Prefeitura de Piratini afirma que um “procedimento está sob análise da Procuradoria do Município, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, aguardando parecer.”

A Procuradoria, como informou a assessoria de imprensa da Prefeitura, recomendou a suspensão de Glaiton por 15 dias. Essa suspensão ainda está em tramitação.

Em contato com a reportagem, o homem garante ser “uma pessoa tranquila”.

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— Nunca tive qualquer tipo de passagem ou registro policial, sendo este um fato isolado — disse — Estou à disposição para esclarecer os fatos com responsabilidade e serenidade. Esse tipo de conduta não faz parte da minha índole. Sigo tranquilo e à disposição, junto com minha defesa, para todos os esclarecimentos necessários.

Em nota divulgada em 23 de fevereiro, Glaiton afirmou que pediu afastamento do cargo até a conclusão das investigações. Leia a íntegra abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

"Em razão das informações recentemente divulgadas, venho a público prestar esclarecimentos.

Sou filho desta terra, e muitos conhecem meu percurso, construído com esforço e perseverança, em diferentes frentes de atuação no serviço público: de lixeiro a Secretário de Cidadania, Assistência Social e Habitação.

Tenho plena consciência da seriedade do tema e do impacto social que situações como esta provocam, especialmente quando envolvem agente público. Sei também da responsabilidade que carrego por ocupar funções de relevância na comunidade.

Registro que os acontecimentos não se deram da forma como vêm sendo divulgados e serão devidamente esclarecidos no âmbito próprio, por meio da minha Defesa Técnica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por se tratar de processo que contém dados sensíveis protegidos por lei, e por orientação jurídica, não comentarei detalhes neste momento.

Reafirmo meu absoluto respeito às decisões do Poder Judiciário, as quais serão integralmente cumpridas.

Em atenção à responsabilidade institucional do cargo e para preservar a serenidade das apurações, afasto-me da Secretaria de Assistência Social até o completo esclarecimento dos fatos.

Manifesto, por fim, meu respeito às instituições e a todas as mulheres.

À comunidade, peço desculpas por qualquer constrangimento decorrente da situação."

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul