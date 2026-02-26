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Revenda de veículos é investigada por não pagar clientes em Pelotas

Ao menos 35 pessoas relatam não terem recebido valores após venderem  carros para a empresa; proprietário admite dívidas, mas nega golpe

Igor Islabão

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