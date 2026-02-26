Revenda de veículos é investigada por não pagar clientes em Pelotas

Bertoldi encerrou atividades na sexta-feira (20), após mais de 30 anos de operação. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) abriram investigações para apurar denúncias contra uma revenda de veículos de Pelotas suspeita de não pagar valores a clientes que venderam automóveis para o estabelecimento. A Bertoldi Veículos encerrou as atividades na última sexta-feira (20). A empresa admite débitos, mas nega aplicação de golpe (veja o contraponto abaixo).

Até o momento, ao menos 35 pessoas relataram falta de pagamento envolvendo a empresa que atuava há mais de três décadas no município, em frente à Rodoviária de Pelotas. Conforme apurado pela reportagem de GZH, as 16 denúncias já incluídas no inquérito do MP somam um prejuízo na casa de R$ 1 milhão.

De acordo com o Ministério Público, como a investigação está em andamento, não é possível comentar detalhes ou estimar o valor total cobrado, já que ainda não foi possível precisar o total de consumidores lesados e os valores de cada negociação.

Nos casos identificados pela reportagem, o padrão é semelhante: os veículos eram vendidos à empresa por um determinado valor, parcelado em três vezes com um imóvel como garantia. No entanto, os automóveis eram vendidos por um valor abaixo do acordado e as parcelas não eram pagas integralmente.

Uma das credoras é Gabriela Alves. Ela afirma ter entregado o carro à revenda mediante promessa de pagamento de R$ 36 mil em três parcelas, conforme contrato assinado — valores que, segundo ela, não foram quitados.

— O contrato previa um bem como garantia, mas descobrimos que o imóvel está alienado. Além disso, meu carro foi repassado por um valor muito inferior ao de mercado e as parcelas nunca foram pagas — relata.

Outro cliente, Frederico Pires conta que foi procurado pela empresa após anunciar o veículo nas redes sociais. Ele diz ter recebido uma proposta considerada vantajosa, mas que apenas metade de uma das parcelas foi paga.

— Recebi vários prazos de regularização, mas nenhum foi cumprido — afirma.

Segundo ele, o acordo previa três pagamentos de R$ 12 mil. Ao final, apenas parte da primeira parcela teria sido depositada.

— Tive ofertas menores de outros compradores, mas optei pela proposta mais alta e acabei tendo prejuízo — lamenta.

Conforme o delegado Félix Fernando Rafanhim, da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, há seis inquéritos abertos, envolvendo um total de 14 vítimas.

— Algumas pessoas já foram ouvidas. O investigado tem conhecimento dos inquéritos e possui advogado. Estamos apurando os fatos e o caso será encaminhado ao Judiciário — afirma.

As vítimas registraram o caso em unidades diferentes da Polícia Civil, por isso, o caso também é apurado pela 3ª DP do município.

O que diz o empresá rio

O proprietário da revenda, Vitor Bertoldi, admite a existência de dívidas, mas nega má-fé ou intenção de aplicar golpes. Ele atribui a situação a uma grave crise financeira enfrentada pela empresa.

A Bertoldi Veículos encerrou as atividades na última sexta-feira (20), após 33 anos no mesmo endereço.

— Eu não sou um estelionatário, nunca fui. Eu quebrei. Contava com um crédito bancário aprovado em dezembro, mas o recurso foi bloqueado devido a processos. Perdi tempo tentando salvar o negócio e a situação se agravou — afirma.

Segundo o empresário, o imóvel oferecido como garantia aos credores está avaliado em mais de R$ 10 milhões, com dívida bancária aproximada de R$ 1,1 milhão. A proposta seria vender ou desmembrar o prédio para quitar os débitos.

Ele também admitiu ter comercializado veículos por valores mais baixos para obter liquidez imediata e tentar manter pagamentos em dia.

— Minha vida e minha história acabaram. Estou sob medicação, mas vou pagar — declarou.



