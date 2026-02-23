“Provavelmente eram três atiradores”, diz delegado sobre ataque que matou menino de 10 anos em Cristal

Disparos atravessaram a estrutura da residência. Stéfane Costa / RBS TV

O ataque a tiros que matou um menino de 10 anos em Cristal, no sul do Estado, pode ter sido cometido por três criminosos. A informação foi atualizada pelo delegado Edson Ramalho, responsável pela investigação do caso ocorrido por volta das 2h30min de sábado (21), no Bairro Vila Formosa.

— Mais que um é certo. Provavelmente eram três atiradores — afirmou o delegado.

A principal linha investigativa aponta que o alvo seria o namorado da mãe do menino, que não estava na residência no momento do crime. A suspeita é de que o ataque esteja relacionado a desavenças envolvendo tráfico de drogas.

— O provável alvo era o namorado dela, o qual nós ainda não conseguimos localizar — disse Ramalho.

Segundo a Polícia Civil, os depoimentos da mãe e de cinco testemunhas foram colhidos por vídeo ainda no sábado. As diligências seguem para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.

A investigação também apura possível ligação com um homicídio ocorrido no mesmo bairro duas semanas antes.

Conforme a perícia, os criminosos tentaram arrombar a casa, não conseguiram entrar e passaram a atirar do lado de fora. Os disparos atravessaram a estrutura da residência.

No ataque, a mãe do menino foi atingida por um tiro que ficou alojado na perna e precisou ser transferida para um hospital em Camaquã. Já outra criança ferida sofreu apenas um ferimento de raspão, foi atendida em Cristal e liberada.



