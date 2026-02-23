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“Provavelmente eram três atiradores”, diz delegado sobre ataque que matou menino de 10 anos em Cristal

Casa foi alvejada durante a madrugada de sábado; alvo seria o namorado da mãe, ligado a desavenças do tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil

Joanna Manhago

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