Promotor de Pelotas assume coordenação estadual do Gaeco e manterá atuação na Zona Sul

Promotor Rogério Meirelles Caldas assumiu a coordenação estadual do Gaeco e manterá base de atuação em Pelotas Gabriel Verísssimo / Agência RBS

O promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, que atua em Pelotas, foi escolhido para assumir a coordenação estadual do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A nomeação foi feita pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o promotor passará a acumular a função com as atividades já desenvolvidas na Zona Sul.

Segundo Caldas, a escolha representa um novo desafio dentro da carreira de 22 anos no Ministério Público.

— Recebi com alegria e também com surpresa. Onde o promotor estiver, ele vive de desafios, seja defendendo o consumidor, os vulneráveis ou enfrentando o crime organizado.

Apesar da coordenação estadual, ele não deixará Pelotas. O promotor informou que optou por manter o núcleo regional sob sua responsabilidade.

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— Eu vou manter o meu núcleo. Vou continuar com as atividades aqui em Pelotas e fazer a coordenação estadual também. Vou ter alguns trabalhos dois ou três dias por semana em Porto Alegre e o restante aqui.

Atualmente, Caldas coordena o 10º Núcleo do Gaeco, com atuação na faixa que vai de Camaquã ao Chuí. Nos últimos anos, o núcleo participou de operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas na região sul do Estado, em parceria com Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal.

— A gente criou um planejamento estratégico para trabalhar no eixo de combate à corrupção e descapitalização das organizações criminosas. Esse trabalho foi feito em parceria com as forças de segurança.

Escolha e agendas institucionais

A coordenação do Gaeco é uma indicação direta do procurador-geral de Justiça e acompanha o período de mandato da chefia do Ministério Público. Segundo Caldas, a decisão de ter um coordenador específico para o grupo integra um projeto de fortalecimento do combate ao crime organizado no Estado.

Nesta semana, já como novo coordenador, ele cumpriu agendas institucionais em Porto Alegre. Entre os compromissos, esteve reunião na Secretaria da Segurança Pública e no comando da Brigada Militar, com foco no alinhamento de diretrizes de investigação, recuperação de ativos e integração operacional.

Mesmo com a nova função, o promotor afirmou que seguirá vinculado às investigações na Zona Sul, mantendo a base de trabalho em Pelotas e acumulando a coordenação estadual do Gaeco.



