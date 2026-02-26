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Promotor de Pelotas assume coordenação estadual do Gaeco e manterá atuação na Zona Sul

Rogério Meirelles Caldas foi escolhido e seguirá à frente do núcleo regional, acumulando agendas em Porto Alegre

Frederico Feijó

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