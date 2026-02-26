Operação prende dois suspeitos de homicídio a tiros em São José do Norte

Ofensiva mobilizou 25 agentes durante diligências realizadas também em Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio e Rio Grande. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 38 anos e uma mulher de 27 anos foram presos na manhã desta quinta-feira (26) durante a Operação Emboscada, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, a ofensiva teve como objetivo avançar na investigação de um homicídio registrado em 2 de dezembro, no bairro Veneza, em São José do Norte.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas nas cidades de Cachoeirinha, Esteio, Porto Alegre e Rio Grande. As prisões ocorreram na Capital.

Entre os detidos está um homem com antecedentes por homicídio, lavagem de dinheiro, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e organização criminosa. A mulher possui registros policiais por furto qualificado, estelionato, extorsão e roubo.

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De acordo com o delegado Rafael Patella Amaral, responsável pelo caso, a identificação dos suspeitos ocorreu a partir da atuação de um dos investigados no município.

— Nós vinculamos esse investigado a grupos criminosos de fora de São José do Norte, com atuação na Região Metropolitana. A partir da atuação desse indivíduo, conseguimos chegar aos demais — afirmou.

A operação mobilizou 25 agentes e, segundo a Polícia Civil, as ordens judiciais foram cumpridas sem incidentes. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.

— Ainda temos um suspeito e mais diligências a serem realizadas. A investigação não se encerra com as prisões de hoje — completou o delegado.

Relembre o caso

Um homem de 32 anos foi morto a tiros em 2 de dezembro, no bairro Veneza, em São José do Norte. Identificado como Railandro da Rosa Pinheiro Pereira, natural do município, ele foi atingido dentro de um bar, próximo à residência onde morava.

Na época do crime, um veículo que pode ter ligação com o caso foi apreendido. Os suspeitos, no entanto, não haviam sido localizados até a deflagração da operação.

