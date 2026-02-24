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Operação mira quadrilha que manteve família em cárcere privado em Capão do Leão; duas pessoas foram presas

Polícia Civil cumpriu mandados, nesta terça-feira (24), contra grupo especializado em roubos e lavagem de dinheiro

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