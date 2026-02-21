"O provável alvo era o namorado da mãe", diz delegado sobre morte de menino de 10 anos em Cristal

Casa da família tem sinais de arrombamento. Stéfane Costa / RBS TV

O menino de 10 anos morto a tiros em Cristal, no sul do Estado, pode não ter sido o alvo dos criminosos. A informação foi dada pelo delegado Edson Ramalho, responsável pela investigação. O crime aconteceu por volta das 2h30min de sábado (21) no Bairro Vila Formosa.

A principal linha investigativa aponta o caso está relacionado a desavenças envolvendo tráfico de drogas. A suspeita é que alvo seria o namorado da mãe do menino e da irmã — que também foram atingidas pelos disparos —, que não estava no local no momento do ataque.

— O provável alvo era o namorado dela, o qual nós ainda não conseguimos localizar — afirmou o delegado.

A polícia também trabalha com a hipótese de que mais de um atirador participou da ação e apura possível ligação com um homicídio ocorrido no mesmo bairro duas semanas antes.

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— É possível que tenha relação. A mãe estava na residência em que o homem foi morto na outra semana, ela foi testemunha daquele crime, e o namorado dela também. É possível que tenha ligação entre os fatos.

A perícia indica que os criminosos tentaram arrombar a casa, mas não conseguiram entrar e passaram a atirar do lado de fora. Os disparos atravessaram a estrutura e atingiram as vítimas.

— Provavelmente, os atiradores não tinham a intenção de atingir as crianças — disse Ramalho.

Segundo a polícia, a mãe da vítima foi atingida por um disparo que ficou alojado na perna e precisou ser transferida para o hospital de Camaquã para retirada do projétil. Já a outra criança ferida sofreu um ferimento de raspão, foi atendida em Cristal e liberada.