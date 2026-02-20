Motorista de caminhão envolvido em acidente com 11 mortes na BR-116 é indiciado por homicídio culposo

Motorista da carreta tem 25 anos e é natural de Pelotas. Divulgação / Ecovias Sul

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava as circunstâncias do acidente entre um ônibus e uma carreta que matou 11 pessoas na BR-116, em Pelotas, no dia 2 de janeiro. A colisão aconteceu no quilômetro 491 da rodovia. No inquérito, a polícia pediu o indiciamento do motorista da carreta, de 25 anos, por homicídio culposo.

— O autor do acidente responderá processo criminal pelo crime artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é homicídio culposo de trânsito — afirma a delegada Márcia Chiviacowsky, responsável pelo caso.

Para a conclusão do inquérito, a Polícia Civil analisou relatórios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Geral de Perícias (IGP). Conforme o relatório da PRF, no momento do acidente o motorista manuseava o rádio do caminhão. Ele sofreu ferimentos leves e foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.

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Ainda segundo o documento, o condutor trafegava a 70 km/h em um trecho da rodovia onde a velocidade havia sido reduzida para 40 km/h, com a devida sinalização.

— Ao todo, foram colhidos sete depoimentos. O condutor da carreta foi ouvido apenas uma vez e agora o inquérito já foi remetido ao Judiciário — complementou a delegada.

Em contato com a assessoria do Ministério Público, foi informado que o inquérito ainda precisa ser distribuído internamente até chegar à promotoria responsável.



