Menino de 10 anos é morto a tiros após invasão de casa em Cristal, no sul do Estado

Casa onde a família morava tinha sinais de arrombamento. Stéfane Costa / RBS TV

Correção: a vítima é um menino de dez anos, e não uma menina como publicado entre as 10h38min e as 12h07min. O texto foi corrigido.

Uma criança de 10 anos foi morta a tiros após homens armados invadirem uma casa em Cristal, no Sul do Estado. O crime aconteceu por volta das duas e meia da madrugada no bairro Vila Formosa. Segundo a polícia, a casa onde a família morava tinha sinais de arrombamento.

O menino foi baleado na cabeça e morreu no local. A mãe e a outra filha também foram atingidas por disparos, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

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— Estamos correndo para tentar resolver tudo o quanto antes. Homicídio exige essa agilidade — disse o delegado Edson Ramalho, responsável pela investigação do caso.

O número de atiradores ainda é investigado pelas autoridades. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Camaquã, que conduz a investigação do caso.





Reportagem em atualização.



