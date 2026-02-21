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Menino de 10 anos é morto a tiros após invasão de casa em Cristal, no sul do Estado

Crime ocorreu durante a madrugada no Bairro Vila Formosa

Joanna Manhago

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Stéfane Costa

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