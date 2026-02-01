Incêndio atinge residência no bairro Três Vendas, em Pelotas

Peça da residência ficou danificada; suspeita é de curto-circuito na rede elétrica. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma residência foi registrado na manhã deste domingo (1º) na rua Monteiro Lobato, no bairro Três Vendas, em Pelotas. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h38.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o fogo atingiu apenas um cômodo da casa, provocando danos materiais. Não houve feridos.

Leia Mais Polo Rodoviário de Pelotas deve registrar movimento de 142 mil veículos até segunda-feira

Após o combate às chamas, a guarnição realizou o rescaldo no local e retornou ao quartel. Conforme os bombeiros, a causa provável do incêndio tenha sido um curto-circuito na rede elétrica da residência.

Imagens do local mostram que uma peça do imóvel ficou queimada. As circunstâncias do incidente ainda serão avaliadas.



