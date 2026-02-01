Incêndio atinge residência no bairro Três Vendas, em Pelotas

Um incêndio em uma residência foi registrado na manhã deste domingo (1º) na rua Monteiro Lobato, no bairro Três Vendas, em Pelotas. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h38.
De acordo com informações repassadas pela corporação, o fogo atingiu apenas um cômodo da casa, provocando danos materiais. Não houve feridos.
Após o combate às chamas, a guarnição realizou o rescaldo no local e retornou ao quartel. Conforme os bombeiros, a causa provável do incêndio tenha sido um curto-circuito na rede elétrica da residência.
Imagens do local mostram que uma peça do imóvel ficou queimada. As circunstâncias do incidente ainda serão avaliadas.
