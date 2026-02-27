Homem é preso preventivamente por abusar de menina de 12 anos em Pelotas

Crime aconteceu em janeiro, segundo a delegada Lisiane Mattarredona. Igor Islabão / Grupo RBS

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (27), pela Polícia Civil, em Pelotas, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. A vítima e o homem não têm relação de parentesco. Ele teria atraído a menina para o banheiro de um estabelecimento comercial para estuprá-la.

Segundo a delegada Lisiane Mattarredona, da Delegacia da Criança e do Adolescente, o crime aconteceu em janeiro. Ela explicou que o homem já estava preso por ter cometido outro crime, em Santa Vitória do Palmar, depois de ter abusado a menina.

— A denúncia chegou até nós através do pai da família, que procurou a delegacia. A princípio, eles não tinham identificação desse indivíduo, porque eles não tinham vínculo nenhum com ele, mas a polícia fez um trabalho de investigação e conseguiu identificar quem era o autor — explica a delegada.



