Homem é preso por suspeita de manter ex em cárcere privado em Rio Grande

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (25) por suspeita de manter a ex-companheira em cárcere privado e de praticar violência psicológica contra ela. A prisão aconteceu em Rio Grande, no sul do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima registrou ocorrência na terça-feira (24). Diante da gravidade dos fatos relatados, a autoridade policial de plantão representou imediatamente pela prisão preventiva do suspeito.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180