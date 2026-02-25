Homem é preso por suspeita de manter ex em cárcere privado em Rio Grande

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (25) por suspeita de manter a ex-companheira em cárcere privado e de praticar violência psicológica contra ela. A prisão aconteceu em Rio Grande, no sul do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima registrou ocorrência na terça-feira (24). Diante da gravidade dos fatos relatados, a autoridade policial de plantão representou imediatamente pela prisão preventiva do suspeito.
O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.