Homem é preso por descumprir medida protetiva contra mulher em Rio Grande

Prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (23), no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 38 anos foi preso na tarde de segunda-feira (23) por descumprimento de medida protetiva no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Rio Grande.

Segundo a Polícia Civil, a vítima possuía medida protetiva ativa contra o acusado desde novembro. Após a violação da ordem judicial, ela registrou denúncia.

— A vítima foi a responsável por fazer a denúncia. Ela registrou que ele havia descumprido a medida. Em alguns casos, monitoramos os agressores por tornozeleiras eletrônicas. Temos nove tornozeleiras ativas — afirma a delegada Alexandra Perez Sosa, da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis.

Atualmente, 392 mulheres possuem medidas protetivas ativas no município, conforme dados da polícia.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



