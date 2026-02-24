Homem é preso por descumprir medida protetiva contra mulher em Rio Grande

Um homem de 38 anos foi preso na tarde de segunda-feira (23) por descumprimento de medida protetiva no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Rio Grande.
Segundo a Polícia Civil, a vítima possuía medida protetiva ativa contra o acusado desde novembro. Após a violação da ordem judicial, ela registrou denúncia.
— A vítima foi a responsável por fazer a denúncia. Ela registrou que ele havia descumprido a medida. Em alguns casos, monitoramos os agressores por tornozeleiras eletrônicas. Temos nove tornozeleiras ativas — afirma a delegada Alexandra Perez Sosa, da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis.
Atualmente, 392 mulheres possuem medidas protetivas ativas no município, conforme dados da polícia.
O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
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