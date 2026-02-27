Homem é preso por crime de estupro contra três adolescentes em São José do Norte

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Junção, em Rio Grande, acusado de crime de estupro de vulnerável contra três adolescentes. O crime ocorreu no interior do município de São José do Norte, em dezembro do ano passado.
Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após o registro da ocorrência e, ao longo da apuração, foram reunidos elementos que indicam a materialidade dos fatos e os indícios de autoria.
— As vítimas eram todas meninas e residiam em São José do Norte. Não identificamos outras vítimas e ele agiu sozinho. O suspeito não tinha parentesco com elas — afirma o Rafael Patella, delegado responsável pelo caso.
O suspeito possui antecedentes criminais pela prática de estupro de vulnerável e homicídio de uma criança, circunstância que também foi avaliada para fins de decretação da prisão preventiva.