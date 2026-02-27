Homem é preso por crime de estupro contra três adolescentes em São José do Norte

Suspeito também possui histórico de homicídio e estupro de vulnerável. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Junção, em Rio Grande, acusado de crime de estupro de vulnerável contra três adolescentes. O crime ocorreu no interior do município de São José do Norte, em dezembro do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após o registro da ocorrência e, ao longo da apuração, foram reunidos elementos que indicam a materialidade dos fatos e os indícios de autoria.

— As vítimas eram todas meninas e residiam em São José do Norte. Não identificamos outras vítimas e ele agiu sozinho. O suspeito não tinha parentesco com elas — afirma o Rafael Patella, delegado responsável pelo caso.

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