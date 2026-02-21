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Família e amigos pedem justiça por agricultor morto pela polícia em Pelotas

Produtor de morangos Marcos Nörnberg foi morto a tiros em ação da Brigada Militar na madrugada de 15 de janeiro

Gabriel Veríssimo

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