Família e amigos pedem justiça por agricultor morto pela polícia em Pelotas

A família do agricultor Marcos Nörnberg, morto em uma ação da Brigada Militar (BM) no interior de Pelotas em 15 de janeiro, realizou uma manifestação na Avenida Bento Gonçalves na tarde deste sábado (21).

A caminhada reuniu dezenas de familiares e amigos de Marcos e percorreu os locais de feiras em que o produtor vendia seus morangos. Durante o trajeto, o grupo passou em frente à sede do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde realizou um minuto de silêncio.

— O objetivo era que as pessoas da família, os amigos, todas as pessoas que amavam o Marcos estivessem juntas numa caminhada, pedindo por justiça, por câmeras corporais de uso obrigatório. Também por segurança, para que no futuro os nossos jovens não sejam criados para ter medo de uma abordagem policial — diz Raquel Nörnberg, viúva de Marcos.

Caminhada percorreu locais onde agricultor vendia morangos e passou em frente ao 4º Batalhão de Polícia Militar. Gabriel Verissimo / Agencia RBS

Raquel também falou sobre a demora para a conclusão das investigações e sobre a possível realização de uma reprodução simulada da abordagem pela Corregedoria da BM.

— Eu vejo casos muito mais simples, que não envolvem a Brigada Militar, sendo resolvidos de uma forma rápida. Foram três crimes graves: a invasão à propriedade às três horas da manhã, um crime de tortura e também um crime de homicídio. Quanto à simulação, para mim é uma tortura, mas, se for para que eles consigam finalmente entender a realidade do que aconteceu, eu estou de acordo — explica a viúva.

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O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 40 dias, enquanto o inquérito civil é de 30 dias. Ambos os procedimentos podem ser prorrogados.

A Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos periciais para encerrar o inquérito. A previsão dos investigadores é de que as perícias pendentes sejam realizadas até o início de março.

A Corregedoria da corporação também aguarda os resultados periciais e deve realizar uma reprodução simulada da abordagem ocorrida na madrugada de 15 de janeiro, que envolveu 18 policiais.

A investigação da Polícia Civil ainda não definiu se irá aguardar a reconstituição para concluir a apuração em conjunto com a BM.

Relembre o caso

O produtor de morangos Marcos Nörnberg, 48 anos, foi morto durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas em 15 de janeiro. Os 18 policiais envolvidos na ação estão afastados temporariamente.

As investigações indicam que os policiais seguiram uma pista errada dada por criminosos presos pela Polícia do Paraná. Eles indicaram o endereço de Nörnberg como sendo um depósito de armas e drogas na zona rural de Pelotas.

Por volta das 3h da madrugada de 15 de janeiro, o agricultor notou a presença de homens no entorno da casa e reagiu, imaginando que fossem criminosos. Imagens de câmeras de segurança indicam que houve 18 disparos durante a ação — dois seriam do agricultor contra os policiais.