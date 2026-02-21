Dois homens são presos após roubo a farmácia em Pelotas

Dois homens foram presos após o roubo a uma farmácia na Avenida Fernando Osório, nas Três Vendas, em Pelotas. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (20). Segundo a Brigada Militar, os criminosos chegaram a efetuar um disparo durante o assalto, mas ninguém ficou ferido.
A polícia localizou os suspeitos enquanto tentavam fugir em uma motocicleta. Durante a perseguição, um dos homens chegou a disparar contra os policiais, que não foram atingidos. Eles foram presos em flagrante.
Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibres .38 e .32, munições, R$ 5.587 em dinheiro, celular e a motocicleta com indícios de adulteração de placa.
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