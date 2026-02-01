“Brutal tentativa de homicídio”, afirma advogado de médico baleado por PM em lancha

Caso é investigado como lesão corporal pela Polícia Civil. Felipe Valduga / Grupo RBS

O advogado do médico baleado por um policial militar fora de serviço na quarta-feira (28), durante a travessia de lancha entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado, divulgou uma nota de esclarecimento em que classifica o caso como uma “brutal tentativa de homicídio”.

O documento é assinado pelo advogado Cícero dos Santos e Garcia. Na nota, ele afirma que o caso estaria sendo levado à sociedade de forma “deliberadamente distorcida, com um vídeo descontextualizado, com o claro objetivo de induzir a opinião pública ao erro, manchar a reputação de um médico e pai de família e, por fim, tentar inocentar o policial militar por seus atos criminosos”.

O episódio ocorreu por volta do meio-dia, após um desentendimento entre os envolvidos. O médico foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Rio Grande. Posteriormente, foi transferido para um hospital particular, onde segue internado e em observação.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como lesão corporal pela Delegacia de Polícia de Rio Grande. A corporação informou que novas informações serão divulgadas oportunamente, a fim de não comprometer o andamento das investigações.

O que diz a nota?

Na nota, o advogado afirma que a “verdade, documentada e irrefutável” já está sendo apurada pelas autoridades desde outubro de 2025 e sustenta que a conduta do policial “não encontra amparo em nenhuma excludente de ilicitude, como a legítima defesa”, representando “uma violação grosseira de seus deveres”.

O texto afirma ainda que “a ação foi um crime, não um procedimento policial”, sustentando que “em nenhum momento o policial agiu dentro dos protocolos ou procedimentos operacionais padrão da Brigada Militar” e que “não houve abordagem, verbalização técnica ou qualquer outra medida que se assemelhe a uma ação policial legítima”.

Sobre a versão apresentada pelo policial, diz que “a tese de defesa do policial é uma ficção” e afirma que “o médico estava desarmado e a uma distância segura (superior a dois metros)”, acrescentando que “atirar com uma arma de fogo nessas circunstâncias não é defesa, é excesso doloso e desproporcionalidade manifesta”.

O que dizem as autoridades

Em manifestação logo após o episódio, a Brigada Militar informou que o desentendimento ocorreu no interior da embarcação de transporte de passageiros, durante a travessia entre São José do Norte e Rio Grande, confirmando que houve “um disparo de arma de fogo que resultou em lesão em um dos envolvidos”.

Segundo a corporação, o policial “estava fora do serviço e não utilizava farda, não havendo, em tese, atuação funcional vinculada ao exercício da atividade policial no momento do fato”. A BM informou ainda que foi registrado um Boletim de Ocorrência Policial Militar e que seriam instaurados procedimentos administrativos e investigativos. Conforme a nota, “caso sejam identificados indícios de crime militar ou transgressão disciplinar, serão adotadas as medidas legais cabíveis”.

A corporação afirmou também que “o 6º Batalhão de Polícia Militar não compactua com desvios de conduta” e que, se constatadas irregularidades, “o policial será responsabilizado nos termos da legislação”.

Para GZH, o delegado Maiquel Fonseca, responsável pela investigação, afirmou:

— É um caso que está repercutindo bastante. Estamos evitando expor fatos para não atrapalhar no processo da investigação.

No momento do disparo, conforme já apurado, não havia passageiros na lancha, e ninguém além da vítima ficou ferido.

Confira a nota na íntegra:



NOTA DE ESCLARECIMENTO E RESTABELECIMENTO DA VERDADE

A defesa do médico, vítima de uma brutal tentativa de homicídio na travessia entre Rio Grande e São José do Norte, vem a público, com profunda indignação, para restabelecer a verdade diante da campanha de desinformação orquestrada para manipular a opinião pública.

Lamentavelmente, o assunto está sendo levado ao conhecimento da sociedade de forma deliberadamente distorcida, com um vídeo descontextualizado, com o claro objetivo de induzir a opinião pública ao erro, manchar a reputação de um médico e pai de família e, por fim, tentar inocentar o policial militar por seus atos criminosos.

A verdade, documentada e irrefutável, já sendo apurada pelas autoridades DESDE OUTUBRO DE 2025. é que a ação violenta, desproporcional e excessiva do policial, não encontra amparo em nenhuma excludente de ilicitude, como a legitima defesa, e representa uma violação grosseira de seus deveres. É crucial esclarecer que:

1. A AÇÃO FOI UM CRIME, NÃO UM PROCEDIMENTO POLICIAL: Em nenhum momento o policial agiu dentro dos protocolos ou procedimentos operacionais padrão da Brigada Militar. Pelo contrário, sua conduta foi movida por vingança e descontrole, utilizando a arma do Estado para cometer um atentado. Não houve abordagem, verbalização técnica ou qualquer outra

medida que se assemelhe a uma ação policial legitima.

2. A TESE DE DEFESA DO POLICIAL É UMA FICÇÃO: A narrativa de "legitima defesa desmorona diante dos fatos. O médico estava desarmado e a uma distância segura (superior a dois metros). Atirar com uma arma de fogo nessas circunstâncias não é defesa, é excesso doloso e desproporcionalidade manifesta. A reação do policial foi a de um agressor acuado, e não a de um agente da lei repelindo uma ameaça inexistente.

3. O CONTEXTO É DE PERSEGUIÇÃO: A agressão é o climax de uma perseguição sistemática e orquestrada, marcada por crimes de ameaça, coação e extorsão, que já são objeto de uma investigação pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar, contra o agressor, DESDE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025, e que agora tornou-se um Inquérito Policial Militar. A motivação do policial é pessoal e vingativa, o que agrava ainda mais a sua conduta.

Repudiamos veementemente a tentativa de inverter os papéis de vitima e agressor. A defesa do médico tem plena confiança de que as provas em especial a filmagem do ato e os registros da perseguição pregressa serão suficientes para que a Justiça prevaleça

O médico continua internado e em observação em estado regular. Ressaltamos que não permitiremos que a manipulação da informação encubra uma barbara tentativa de homicídio. A sociedade merece saber a verdade: um cidadão foi atacado por um agente do Estado que agiu inconsequentemente, de forma vingativa, individual e isolada.

Rio Grande/RS, 29 de janeiro de 2026.

Cicero dos Santos e Garcia

Advogado



