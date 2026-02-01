Alimentos vencidos e sem refrigeração lideram irregularidades constatadas pelo MP em operação no Litoral Sul





Promotor aponta economia de energia e calor como fatores que comprometem a segurança alimentar no verão. Divulgação / Ministério Público

Uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) apreendeu cerca de 1,9 tonelada de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos localizados no Litoral Sul do Estado. A ação integra a Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos e foi realizada ao longo da última semana em pontos com grande circulação de veranistas.

As fiscalizações ocorreram em Rio Grande, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul, com foco na verificação das condições sanitárias, da segurança alimentar e do cumprimento das normas legais de comercialização durante o verão.

Segundo o Ministério Público, as principais irregularidades encontradas foram alimentos vencidos, armazenamento em temperatura inadequada e produtos sem rotulagem ou sem comprovação de origem, o que impede a rastreabilidade. As equipes também identificaram falhas de higiene, desorganização em áreas de manipulação e estocagem e a presença de itens sem inspeção sanitária. Em alguns casos, houve interdição parcial de estabelecimentos, como padarias e depósitos.

Volume de produtos irregulares ainda é menor do que o registrado em 2025, segundo o Ministério Público. Divulgação / Ministério Público

As maiores quantidades de alimentos descartados foram registradas na Praia do Cassino, em Rio Grande, e na Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, com cerca de 700 quilos apreendidos em cada local. Em São Lourenço do Sul, foram retirados aproximadamente 300 quilos, enquanto na Praia do Laranjal, em Pelotas, o volume chegou a 200 quilos.

De acordo com o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, o volume apreendido em 2026 foi menor do que o registrado na operação realizada no ano passado.

— Alguns estabelecimentos desligam freezers durante a noite para economizar energia, o que provoca variações de temperatura e pode reduzir o prazo de validade dos produtos. Além disso, com o calor, determinados alimentos precisam permanecer refrigerados, o que nem sempre acontece. Outro problema comum é a venda de produtos que não são permitidos naquele tipo de comércio, como álcool 70 — explica o promotor.

Em 2025, as apreensões foram significativamente maiores:

Cassino: três toneladas (2025) — 700 quilos (2026)

três toneladas (2025) — (2026) Laranjal: 4,5 toneladas (2025) — 200 quilos (2026)

4,5 toneladas (2025) — (2026) Hermenegildo: 6,3 toneladas (2025) — 700 quilos (2026)

6,3 toneladas (2025) — (2026) São Lourenço do Sul: uma tonelada (2025) — 300 quilos (2026)

Segundo o Ministério Público, os estabelecimentos fiscalizados são definidos a partir de denúncias recebidas pela ouvidoria do órgão ou pela Vigilância Sanitária municipal. Locais que já apresentaram irregularidades em ações anteriores também costumam ser revisitados. O MPRS informou que não divulga os nomes dos estabelecimentos autuados, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

São Lourenço do Sul

No município, quatro estabelecimentos foram fiscalizados, com a apreensão de cerca de 300 quilos de alimentos. As irregularidades mais comuns envolveram temperatura inadequada de armazenamento e produtos vencidos, principalmente insumos utilizados na produção de panificados. Também foram encontrados alimentos sem comprovação de origem.

Balneário Cassino

No Cassino, em Rio Grande, quatro estabelecimentos foram vistoriados e aproximadamente 700 quilos de alimentos foram descartados. Em três locais, os fiscais identificaram produtos vencidos, mercadorias sem inspeção ou rotulagem e itens conservados fora da temperatura adequada. Entre os produtos apreendidos estavam carnes, embutidos, frios, laticínios, mel, margarina, salgados e diversos itens de padaria, além de unidades de álcool 70, cuja venda é proibida em supermercados.

Santa Vitória do Palmar e Chuí

Em ações realizadas em Santa Vitória do Palmar e no Chuí, incluindo dois estabelecimentos no Hermenegildo, foram apreendidos cerca de 700 quilos de alimentos. Em um dos locais, padaria e depósitos foram interditados devido às más condições de higiene e à desorganização estrutural. Foram recolhidos carnes, legumes, farinhas, embutidos, laticínios, itens de panificação e carvão vegetal sem origem comprovada.

Laranjal

Na Praia do Laranjal, em Pelotas, dois estabelecimentos foram fiscalizados e cerca de 200 quilos de alimentos foram descartados. Entre os produtos estavam carnes, pescados, legumes, salgados e itens de padaria. As equipes apontaram como principais irregularidades o armazenamento em temperatura inadequada, a falta de rotulagem e a ausência de comprovação de procedência, fatores que representam risco à saúde do consumidor.



