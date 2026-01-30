Segurança

Investigação
Notícia

Polícia Civil conclui nesta sexta-feira depoimentos de PMs sobre morte de agricultor em Pelotas

Delegada afirma que ainda não há elementos para falar em execução; perícias pendentes podem ampliar o prazo necessário para conclusão de inquérito

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS