Segurança

Investigação
Notícia

O que dizem PMs que mataram produtor rural durante ação em Pelotas

Legítima defesa é a tese dos 18 brigadianos. Investigação aponta que Marcos Nornberg atirou duas vezes ao confundir policiais com assaltantes

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS