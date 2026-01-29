Incêndio atinge prédio de colônia de pescadores em São Lourenço do Sul

Ninguém ficou ferido na ocorrência Thiago Vergara/Arquivo Pessoal

Um incêndio atingiu, na noite de quarta-feira (28), o prédio da Colônia de Pescadores Z8, em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h, após o fogo se espalhar pelo imóvel localizado na localidade Princesa Isabel, próximo à Praia da Barrinha.

De acordo com o presidente da colônia, Ivan Kuhn, o prédio não vinha sendo utilizado para atividades institucionais, pois está envolvido em um processo judicial. Desde a enchente de 2024, o local vinha sendo ocupado por pessoas que perderam suas casas durante o evento climático.

Kuhn relatou que as chamas atingiram três peças do prédio, provocando perda total do telhado e das portas das salas. Apesar dos danos estruturais, ninguém ficou ferido.

As equipes dos bombeiros levaram cerca de 40 minutos para controlar o incêndio e realizar o rescaldo. As causas do fogo ainda são apuradas.



