Homem é preso com meia tonelada de carne imprópria para consumo no sul do Estado

Polícia Civil irá investigar o caso. Divulgação / PRF

Um homem de 49 anos, natural de Rio Grande, foi preso por transportar 500 quilos de carne bovina imprópria para consumo na madrugada desta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais perceberam que o veículo, uma Saveiro, trafegava com excesso de carga e deram ordem de parada na BR-471, nas proximidades da Reserva do Taim.

Contudo, o motorista fugiu por cerca de cinco quilômetros em alta velocidade. A perseguição seguiu até a BR-392, próximo à localidade dos Carreiros, onde a fuga terminou após o motorista perder o controle do veículo enquanto dirigia a aproximadamente 160 km/h.