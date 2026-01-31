Homem é morto a tiros no bairro Lagoa, em Rio Grande

Um homem de 22 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (30), por volta das 16h, no bairro Lagoa, em Rio Grande. De acordo com a Polícia Civil, este é o primeiro homicídio registrado no município neste ano.

A vítima, que possuía antecedentes criminais por homicídio, chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Além dele, outras duas pessoas também foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Segundo o delegado Maiquel Fonseca, os outros dois baleados são irmãos do homem morto, sendo que um deles encontra-se em estado grave no hospital. Eles tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas.

— As vítimas estavam em casa. Maiores detalhes da dinâmica dos fatos serão elucidados com as investigações — afirma.