Homem é baleado por policial militar fora de serviço após discussão em lancha entre Rio Grande e São José do Norte

Circunstâncias do disparo são apuradas pela Polícia Civil, que investiga o ocorrido.

Um homem foi baleado na perna por um policial militar que estava fora do serviço após um desentendimento ocorrido em uma lancha que faz a travessia entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado. O caso foi registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira (28).

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Rio Grande, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações iniciais, o homem não corre risco de vida.

De acordo com os primeiros levantamentos obtidos por GZH, a discussão teria ocorrido no momento em que a embarcação estava atracada no cais de Rio Grande. Não houve outros feridos.

O policial envolvido e a vítima foram encaminhados, assim como testemunhas, para a Delegacia de Pronto Atendimento, onde prestaram depoimento.





O que diz a Brigada Militar

Em nota, a Brigada Militar informou que o desentendimento ocorreu no interior da embarcação de transporte de passageiros, durante a travessia entre São José do Norte e Rio Grande, e confirmou que houve um disparo de arma de fogo que resultou em lesão em um dos envolvidos.

Segundo a corporação, o policial militar estava fora do serviço e não utilizava farda, não havendo, em tese, atuação funcional vinculada ao exercício da atividade policial no momento do fato.

A Brigada Militar informou ainda que foi registrado um Boletim de Ocorrência Policial Militar e que serão instaurados procedimentos administrativos e investigativos para apurar o caso. Conforme a nota, caso sejam identificados indícios de crime militar ou transgressão disciplinar, serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A corporação afirmou também que o 6º Batalhão de Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e que, se constatadas irregularidades, o policial será responsabilizado nos termos da legislação.





O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o disparo de arma de fogo ocorrido durante a travessia da lancha é investigado pela Delegacia de Polícia de Rio Grande. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

Segundo a corporação, novas informações serão divulgadas oportunamente, a fim de não comprometer o andamento das investigações.