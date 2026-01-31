Fiscalização apreende 185 quilos de camarão pescados ilegalmente em Rio Grande

Cerca de 185 quilos de camarão capturados ilegalmente foram recuperados nas regiões da Ilha dos Marinheiros e da Quitéria, na Lagoa dos Patos, em Rio Grande.
A apreensão ocorreu na madrugada deste sábado (31), durante fiscalização da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).
De acordo com o policial da Patram Marcelo Edon, os crustáceos foram retirados de redes de andainas, popularmente conhecidas como "saquinhos", que estavam instaladas na lagoa.
O método de captura é considerado legal, porém, a atividade ocorreu fora do período autorizado para a pesca.
— No final da rede, onde fica a armadilha em que o camarão entra e não consegue sair, os pescadores colocam uma luz para atrair o camarão durante a noite. Ele entra, fica preso e não consegue sair. O único problema é que o pessoal coloca antes do tempo, porque a Instrução Normativa nº 03 do Ibama diz que essa captura só pode ser realizada depois do dia primeiro — explica.
Além do camarão apreendido, a ação resultou na apreensão de 79 redes e 41 baterias. Ninguém foi preso durante a fiscalização.