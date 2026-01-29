Defesa afirma legítima defesa em caso de PM que baleou homem em lancha entre Rio Grande e São José do Norte

A Brigada Militar informou que o policial não se encontrava em atividade operacional no momento do fato. Polícia Civil / Divulgação

A defesa do policial militar envolvido no disparo que atingiu um homem dentro de uma lancha, que faz a travessia entre Rio Grande e São José do Norte, declarou que o agente agiu para se proteger de uma agressão iminente.

Em nota, os advogados afirmam que a conduta do PM se enquadra em legítima defesa e que essa versão já estaria respaldada por imagens e depoimentos anexados ao registro da ocorrência. (Leia a nota na íntegra ao final da reportagem).

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (28) e está sob investigação da Polícia Civil, que apura o episódio como lesão corporal.

Um vídeo gravado pela vítima mostra parte da discussão e o momento em que o policial, que estava fora do serviço, efetua o disparo após um confronto verbal que evoluiu para agressão física.

Conforme informações levantadas pela reportagem, o desentendimento ocorreu quando a embarcação ainda permanecia no cais de Rio Grande. Não havia passageiros no local no momento do tiro, e ninguém além da vítima foi atingido.

O homem ferido recebeu atendimento médico imediato e foi levado à Santa Casa de Rio Grande. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital particular da cidade.

A Brigada Militar informou que o policial não se encontrava em atividade operacional no momento do fato, ressaltando que a ocorrência não guarda relação direta com o exercício da função. Mesmo assim, a corporação comunicou que irá abrir procedimento administrativo interno para analisar a conduta do servidor.

Confira a nota na íntegra:

"Em atenção ao amplamente divulgado pelos veículos de comunicação na data de hoje, acerca de um fato ocorrido no interior de uma lancha responsável pela travessia Rio Grande/São José do Norte, o Escritório de Advocacia constituído pelo Policial Militar envolvido no fato vem esclarecer que, ao contrário do que vem sendo divulgado.

O que ocorreu foi uma ação fundada em clara legítima defesa, para fins de repelir iminente agressão, o que restou devidamente comprovado já na lavratura do boletim de ocorrência, inclusive com prova em vídeo e depoimentos, não tendo, de igual forma, sequer havido prisão.

Ainda, informa-se que foi registrada ocorrência por ameaça e crimes contra a honra praticados contra o policial militar. Ao fim, acredita-se na devida e séria apuração pelos órgãos competentes.

Rio Grande, 28 de janeiro de 2026

FLÁVIO KARAM JR.