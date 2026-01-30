Crime da Mala: enterro de vítima ocorre nesta sexta‑feira em Jaguarão

Velório acontece no Cemitério das Irmandades. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Ocorre nesta sexta-feira (30), em Jaguarão, o enterro de Brasília Costa, de 65 anos, que teve o corpo esquartejado pelo então namorado, Ricardo Jardim, em agosto de 2025. O caso ganhou repercussão nacional após o tronco da vítima ser encontrado dentro de uma mala deixada na Estação Rodoviária de Porto Alegre. O suspeito está preso desde 4 de setembro, indiciado por oito crimes, entre eles feminicídio, ocultação e vilipêndio de cadáver.

O velório aconteceu no Cemitério das Irmandades de Jaguarão. O sepultamento, inicialmente agendado para ocorrer às 10h, foi antecipado para às 9h15min.

O velório, de acordo com o irmão da vítima, Hamilton Costa, foi realizado com o caixão fechado.





Ao longo de semanas, desde agosto do ano passado, partes do corpo foram localizadas em diferentes pontos da Capital gaúcha. A investigação da Polícia Civil classificou o crime como feminicídio seguido de ocultação de cadáver e esquartejamento.

Imagens de câmeras de segurança e exames periciais ligaram o suspeito ao depósito da mala no terminal rodoviário.

Familiares aguardam a cerimônia há meses. O sepultamento em Jaguarão simboliza o retorno da vítima à terra natal de parte de seus entes queridos.

— O corpo já foi liberado há um tempo, mas demos mais um tempo, porque queríamos ver se o crânio era encontrado. Caso contrário, já teríamos feito o enterro — comenta Hamilton.

Cronologia dos fatos

13 de agosto de 2025

Primeiros restos encontrados

Os primeiros vestígios do corpo de Brasília Costa, braços e pernas, foram localizados na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre. As extremidades estavam envoltas em sacos plásticos e sem os dedos, o que impossibilitou a identificação imediata por impressões digitais.

Na época, a perícia afirmou que o material plástico e a forma como os membros foram descartados indicavam tentativa de retardar a decomposição e dificultar a identificação.

20 de agosto de 2025

Tronco deixado em mala na rodoviária

Descoberta confirmou o esquartejamento e ocultação deliberada do corpo. Gabriela Plentz / Agência RBS

O tronco da vítima foi deixado dentro de uma mala no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre, por volta das 20h.

O suspeito, mascarado e usando luvas, boné vermelho, jaqueta azul e camisa preta com estampa branca, utilizou documentos falsos para registrar a bagagem, mas indicou um destinatário real.

Suspeito apresentou CPF falso na rodoviária. Divulgação / Polícia Civil

A entrega foi captada por câmeras de vídeo monitoramento do local, que auxiliaram na identificação de Ricardo Jardim como suspeito do crime.

1º de setembro de 2025

Descoberta da mala

Doze dias após ser deixada no terminal, a mala contendo o tronco da vítima foi descoberta por funcionários, que sentiram mau cheiro e decidiram abrir a bagagem.

A descoberta confirmou o esquartejamento e ocultação deliberada do corpo. No dia 4 de setembro, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que o tronco encontrado na mala possuía o mesmo material genético dos restos mortais encontrados na Zona Leste.

3 de setembro de 2025

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que o tronco dentro da mala possuía o mesmo material genético dos restos mortais localizados na Zona Leste.

4 de setembro de 2025

Prisão de Ricardo Jardim

O inquérito policial concluiu que Jardim planejou e executou todo o crime de forma individual. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em uma pousada no bairro São João, Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo a polícia, ele agiu sozinho em todas as etapas do crime, desde o homicídio até a dispersão dos restos mortais. O crânio da vítima nunca foi localizado.

Em vídeos gravados pela polícia, aos quais Zero Hora teve acesso, o suspeito alegou que Brasília teria sofrido mal súbito e que terceiros teriam esquartejado o corpo, mas as evidências apontam que ele agiu sozinho. O inquérito concluiu que Jardim planejou e executou todo o crime de forma individual.

6 de setembro: um pedaço de perna foi encontrado na praia de Ipanema .

um pedaço de perna foi encontrado na . 7 de setembro: pescadores localizaram outro segmento de perna e um pé, enrolados em sacos plásticos com fitas semelhantes às da mala da rodoviária.

Em 3 de novembro, o Ministério Público denunciou Ricardo Jardim. O acusado poderá responder pelos crimes de:

feminicídio envolvendo violência doméstica, com pena majorada pela idade e recurso que dificultou a defesa da vítima;

vilipêndio de cadáver;

ocultação de cadáver;

falsa identidade;

falsificação de documentos;

uso de documentos falsos;

invasão de dispositivo informático;

furto.