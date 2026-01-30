Segurança

Despedida
Notícia

Crime da Mala: enterro de vítima ocorre nesta sexta‑feira em Jaguarão

Brasília Costa teve o corpo esquartejado pelo então namorado; caso ganhou repercussão nacional após parte do corpo ser encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Porto Alegre em agosto do ano passado

Laura Cosme

