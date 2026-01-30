Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado com sinais de violência no sul do Estado

O caso está sendo tratado como homicídio; vítima tem sinais de imobilização e carbonização Divulgação/Polícia Civil

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na estrada de Curral de Arroios, na zona rural de Santa Vitória do Palmar, na última quinta-feira (29). A identidade da pessoa ainda não foi confirmada. O caso está sendo tratado preliminarmente como homicídio.

O cadáver foi localizado em uma vala à beira da estrada e foi localizado pelo proprietário de uma fazenda próxima do local. Ainda não se sabe o sexo, idade ou há quanto tempo a pessoa morreu. Os dados dependem de necropsia.

Cadáver foi encontrado pelo proprietário de uma fazenda. Divulgação / Arquivo pessoal

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, da delegacia de Santa Vitória do Palmar, há indícios de que a vítima havia sido amarrada e carbonizada.

— O que tudo indica é que se trata de um homicídio mas dependemos da perícia para saber o que causou a morte. Mas com certeza o corpo foi desovado no local onde foi encontrado — afirmou.