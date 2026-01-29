Corpo de homem que havia desaparecido na Praia da Capilha é encontrado

O corpo de Cristiano Valente Baptista, de 43 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (25), foi encontrado nesta quinta-feira (29) na Praia da Capilha, no interior de Rio Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, a localização ocorreu a cerca de 20 quilômetros do ponto onde ele desapareceu, já próximo ao município de Arroio Grande, após quatro dias de buscas.
De acordo com a capitã Luciana Munhos Gonçalves, que coordenou a operação, o corpo foi avistado por uma aeronave da Marinha do Brasil, que auxiliava nos trabalhos. Após a confirmação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a retirada da vítima da água.
Cristiano desapareceu enquanto praticava stand up paddle com a filha, de 14 anos, em uma área sem monitoramento de guarda-vidas na Praia da Capilha, trecho banhado pela Lagoa Mirim e próximo à região do Taim. Durante a atividade, a adolescente caiu na água. O pai pulou para resgatá-la, conseguiu colocá-la em segurança, mas acabou submergindo e não retornou à superfície.
A jovem recebeu atendimento médico logo após o ocorrido e foi liberada sem ferimentos. Desde então, as buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Grande, com apoio de mergulhadores de Porto Alegre e da Marinha do Brasil.
