Corpo de homem que havia desaparecido na Praia da Capilha é encontrado

Localização ocorreu a cerca de 20 quilômetros de distância do ponto do desaparecimento. Divulgação/Corpo de Bombeiros

O corpo de Cristiano Valente Baptista, de 43 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (25), foi encontrado nesta quinta-feira (29) na Praia da Capilha, no interior de Rio Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, a localização ocorreu a cerca de 20 quilômetros do ponto onde ele desapareceu, já próximo ao município de Arroio Grande, após quatro dias de buscas.

De acordo com a capitã Luciana Munhos Gonçalves, que coordenou a operação, o corpo foi avistado por uma aeronave da Marinha do Brasil, que auxiliava nos trabalhos. Após a confirmação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a retirada da vítima da água.

Cristiano desapareceu enquanto praticava stand up paddle com a filha, de 14 anos, em uma área sem monitoramento de guarda-vidas na Praia da Capilha, trecho banhado pela Lagoa Mirim e próximo à região do Taim. Durante a atividade, a adolescente caiu na água. O pai pulou para resgatá-la, conseguiu colocá-la em segurança, mas acabou submergindo e não retornou à superfície.

A jovem recebeu atendimento médico logo após o ocorrido e foi liberada sem ferimentos. Desde então, as buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Grande, com apoio de mergulhadores de Porto Alegre e da Marinha do Brasil.



