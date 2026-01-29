Caso de homem baleado por policial militar em lancha entre Rio Grande e São José do Norte é tratado como lesão corporal

Polícia Civil e Brigada Militar investigam o caso. Felipe Valduga / Grupo RBS

A Polícia Civil investiga como lesão corporal o caso ocorrido na tarde de quarta-feira (28) em que um homem foi baleado na perna por um policial militar fora de serviço, dentro da lancha que faz a travessia entre Rio Grande e São José do Norte. O episódio ocorreu após um desentendimento entre os dois envolvidos e foi registrado em vídeo pela vítima.

As imagens mostram o momento em que o policial saca a arma e dispara contra o outro homem, após ele avançar contra o brigadiano. Segundo a Polícia Civil, o caso está em apuração e as circunstâncias do confronto ainda estão sendo analisadas.

— É um caso que está repercutindo bastante. Estamos evitando expor fatos para não atrapalhar no processo da investigação — frisou o delegado Maiquel Fonseca, responsável pela apuração.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a discussão aconteceu quando a embarcação estava atracada no cais de Rio Grande. No momento do disparo, não havia passageiros na lancha e nenhuma outra pessoa ficou ferida.

O homem baleado foi socorrido e encaminhado, inicialmente, à Santa Casa de Rio Grande. Posteriormente, ele foi transferido para uma instituição privada da cidade, onde segue internado.

Em nota, a Brigada Militar confirmou que o policial envolvido não estava em horário de serviço, destacando que, por esse motivo, o episódio não está relacionado ao exercício da atividade profissional. Mesmo assim, a corporação informou que irá instaurar um inquérito administrativo para apurar a conduta do militar no âmbito interno.

A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando as imagens para esclarecer a dinâmica dos fatos e definir eventuais responsabilizações.



