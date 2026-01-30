Segurança

Enterro
Notícia

“Agora ela consegue descansar”: família se despede de Brasília Costa, vítima do crime da mala

Cerimônia foi marcada por silêncio; parentes relataram alívio por encerrar a angústia de meses e reforçaram pedido por justiça

Frederico Feijó

Gabriel Veríssimo

