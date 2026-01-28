Segurança

Investigação
Notícia

“A violência psicológica foi intensa”, diz delegado sobre grupo investigado por roubo e cárcere no sul do Estado

Quadrilha usou celulares das vítimas para movimentar cerca de R$ 80 mil via Pix

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS