“A violência psicológica foi intensa”, diz delegado sobre grupo investigado por roubo e cárcere no sul do Estado

Mais de 60 policiais participaram da ofensiva desta quarta-feira (28). Divulgação / Polícia Civil

Uma família mantida em cárcere privado por cerca de 73 horas teve os celulares utilizados pelos criminosos para a realização de transferências bancárias que somaram aproximadamente R$ 80 mil. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação para desarticular a quadrilha responsável pelos crimes no sul do Estado.

Segundo o delegado Sandro Bandeira, não houve violência física contra as vítimas, mas sim psicológica.

— Eles foram violentos, mantiveram sob coação e cárcere. Não chegou a haver agressão física, mas a violência psicológica foi intensa — disse.

A ação de hoje foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Capão do Leão, com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas, e resultou na prisão de cinco suspeitos — dois em prisão preventiva e três temporárias. Também foram apreendidos telefones celulares e outros objetos de interesse da investigação, além do cumprimento de 15 medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Mais de 60 policiais participaram da ofensiva.

O crime ocorreu entre os dias 27 e 30 de dezembro, em Capão do Leão. Além do cárcere, o grupo roubou o veículo da família e o levou até Foz do Iguaçu, de onde atravessou a fronteira com o Paraguai.

Conforme o delegado, a privação de liberdade fazia parte do planejamento do grupo.

— Eles mantiveram a família justamente para não haver restrição de furto e roubo no veículo que queriam levar para o Paraguai — afirmou.

Conforme a investigação, os criminosos utilizaram os celulares das vítimas para realizar transferências fracionadas via Pix, aproveitando o tempo em que a família permaneceu sob domínio da quadrilha.

O impacto do crime foi tão significativo que, segundo a Polícia Civil, a família acabou se mudando de município após o episódio.

Com o avanço das apurações, os policiais passaram a rastrear os suspeitos e solicitaram as prisões.

— A partir daí, começamos a rastrear a quadrilha e conseguimos as ordens judiciais — explicou Bandeira.

As investigações indicam que o grupo possuía divisão de tarefas, com parte dos integrantes responsável pelo cárcere e pelo roubo, enquanto outros atuavam na logística de transporte e nas movimentações financeiras.

Nesta fase, a Polícia Civil trabalha na localização das armas utilizadas, na recuperação dos bens roubados e na análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos, que podem levar à identificação de outros envolvidos. As investigações seguem em andamento.



