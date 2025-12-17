Segurança

Resgate
Notícia

Urubu é encontrado no teto de centro comercial no Calçadão de Pelotas

Filhote foi resgatado pela Patrulha Ambiental e encaminhado ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da UFPel

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS