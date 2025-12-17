Urubu é encontrado no teto de centro comercial no Calçadão de Pelotas

Segundo a Brigada Militar, ave estava presa e sem condições de sair por meios próprios. Divulgação / Patram

Um filhote de urubu foi resgatado de uma área de luz no teto de um centro comercial do Calçadão de Pelotas, no Centro da cidade, na tarde de terça-feira (16). A ação foi realizada pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

De acordo com a Brigada Militar, a ave estava presa e sem condições de sair por conta própria. Moradores da região relataram que o animal já havia sido visto no local na semana anterior, aparentando estar com uma das asas machucadas.

— Não temos como confirmar se é o mesmo animal, mas possivelmente sim, já que foi capturado no shopping — afirmou o policial da Patram, Marcelo Edon.