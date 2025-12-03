Segurança

Vítimas foram amarradas e agredidas
Notícia

Trio é preso por suspeita de envolvimento em assalto a residência com violência  em Capão do Leão 

Dinheiro do roubo teria sido direcionado a dois homens que já estavam no Presídio Regional de Pelotas; Suspeita de repassar o dinheiro para a dupla também foi detida

Laura Cosme

