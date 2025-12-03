Trio é preso por suspeita de envolvimento em assalto a residência com violência  em Capão do Leão 

Dois homens e uma mulher foram presos preventivamente nesta terça-feira (2), suspeitos de integrar o grupo responsável pelo roubo violento a uma residência em junho, em Capão do Leão.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na localidade do Assentamento da Embrapa, no bairro Jardim América.

Na ação, as vítimas foram rendidas, amarradas, agredidas, ameaçadas e coagidas. Os assaltantes levaram dinheiro, diversos bens e ainda realizaram transferências bancárias via PIX.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que os valores roubados foram inicialmente enviados para a conta da mulher detida, suspeita de ser intermediária financeira do grupo.

Depois, os agentes chegaram aqueles que seriam os destinatários finais das transferências: os dois homens, ambos integrantes do sistema prisional e recolhidos no Presídio Regional de Pelotas.

Os mandados contra os detentos foram cumpridos dentro do próprio presídio, onde eles foram notificados da nova custódia cautelar. Já a mulher, que estava foragida, foi localizada e presa em sua residência, no Capão do Leão.