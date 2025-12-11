Três homens são presos por suspeita de tentativa de homicídio em São José do Norte

Um homem de 44 anos foi detido na noite de quarta-feira (10), no bairro Canastreiro, apontado como um dos envolvidos no ataque. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na mesma localidade.

Na data do fato, um homem de 46 anos foi sequestrado, colocado no porta-malas e agredido. No mesmo dia, após receber denúncia, a Polícia Civil conseguiu resgatá-lo. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave - seu atual estado não foi informado.

Outros dois suspeitos já haviam sido detidos anteriormente: um homem de 32 anos, preso em 5 de dezembro, e outro preso em flagrante no dia do crime.