As aves foram recolhidas em casa no bairro Fragata Divulgação / Patram

Três aves silvestres, das espécies Tucano-de-bico-verde, Papagaio-de-peito-roxo e Papagaio-verdadeiro, foram resgatadas resgatadas de um cativeiro em uma residência no bairro Fragata, em Pelotas, nesta terça-feira (16).

Segundo a Batalhão Ambiental da Brigada Militar, os policiais receberam a denúncia e se deslocaram até o local, quando foram recebidos pela proprietária da residência.

Durante a fiscalização, foi constatado que as aves estavam sem anilhas de identificação e sem autorização do órgão ambiental competente para a manutenção em cativeiro.