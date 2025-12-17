Três aves silvestres, das espécies Tucano-de-bico-verde, Papagaio-de-peito-roxo e Papagaio-verdadeiro, foram resgatadas resgatadas de um cativeiro em uma residência no bairro Fragata, em Pelotas, nesta terça-feira (16).
Segundo a Batalhão Ambiental da Brigada Militar, os policiais receberam a denúncia e se deslocaram até o local, quando foram recebidos pela proprietária da residência.
Durante a fiscalização, foi constatado que as aves estavam sem anilhas de identificação e sem autorização do órgão ambiental competente para a manutenção em cativeiro.
As aves foram recolhidas e soltas na natureza. A responsável pela residência não foi presa e irá responder o processo em liberdade.