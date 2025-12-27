Suspeito de matar idoso com golpe de voadora na noite de Natal é preso em Pelotas

Suspeito afirma ter sido agredido pelo idoso minutos antes do crime. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de matar Antônio Valadão, de 87 anos, na madrugada do dia 25 de dezembro, no bairro Dunas, em Pelotas. A ação da Polícia Civil ocorreu na noite de sexta-feira (26), na casa de um parente do investigado.

Em depoimento, o suspeito afirmou que teria sido agredido a pauladas pelo idoso minutos antes do crime. Segundo ele, a vítima o conhecia desde a infância por morarem no mesmo bairro. O homem disse que agiu por raiva, mas negou a intenção de matar a vítima.

O homicídio foi registrado por câmeras de monitoramento da região. As imagens mostram o momento em que Antônio Valadão caminhava pela rua e é surpreendido por um chute nas costas, conhecido como “voadora”. A vítima cai no chão e não se levanta mais. Cerca de quatro minutos depois, equipes de socorro chegaram ao local, mas o idoso já estava morto, conforme informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).