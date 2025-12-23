"Só deu tempo de salvar as crianças”, diz vizinha sobre incêndio com morte em Rio Grande

Caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22), no bairro Parque São Pedro. Laura Cosme / Grupo RBS

Duas crianças, um menino de três anos e uma menina de cinco, seguem em recuperação após serem resgatadas de um incêndio que destruiu três residências na segunda-feira (22), em Rio Grande. O caso ocorreu na Rua Ildefonso Poester, no bairro Parque São Pedro.

O menino não sofreu ferimentos. Já a menina teve queimaduras no braço direito e nos dedos da mão esquerda. As crianças moravam com a avó, Nara Regina Moraes Machado, de 52 anos, que tinha a guarda dos netos e morreu em decorrência do incêndio.

Os primeiros socorros foram prestados por trabalhadores de um caminhão de coleta de entulhos da prefeitura, que passava pela rua no momento em que as chamas se alastravam. Ao perceberem o incêndio, os profissionais arrombaram a porta da casa e conseguiram retirar as crianças pela janela.

— Eu comecei a escutar muitos gritos de socorro, uma mulher gritava muito alto. Fomos tentar ajudar para ver o que estava acontecendo e era a motorista do caminhão de entulhos socorrendo as crianças. Os rapazes que trabalham com ela já tinham arrombado a porta e foram eles que fizeram o resgate — relata a vizinha Nathielen Scaglia, que auxiliou no atendimento.

Com o apoio de moradores da rua, as crianças foram levadas inicialmente ao posto de saúde do Parque Marinha e, depois, encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Junção, onde permaneceram em observação até o início da noite.

— Eu gritei pela dona Nara, chamei bastante, mas não tivemos retorno. Quando a porta foi aberta, o fogo já começou a subir. Para não traumatizar as crianças, eu as levei para dentro da minha casa e, depois, acompanhei elas na viatura da Brigada Militar até o pronto atendimento do Parque Marinha — acrescenta Nathielen.

Além das crianças e da vítima, o marido de Nara também morava no local, mas estava trabalhando no momento em que o incêndio aconteceu.

Segundo o vizinho Alexander Moraes, que reside na casa ao lado, o fogo se espalhou rapidamente.

— Foram três casas consumidas pelas chamas. Foi tudo muito rápido. Em menos de meia hora, queimou tudo. A casa da esquina estava vazia porque tinha sido entregue há pouco tempo. Todas as casas laterais ao endereço da dona Nara foram atingidas — relata.