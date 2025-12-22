Segurança no Laranjal será reforçada a partir desta segunda-feira

Reforço integra a 56ª edição da Operação Golfinho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As praias do Laranjal, em Pelotas, passam a contar com segurança reforçada a partir desta segunda-feira (22). A Brigada Militar informou que 20 policiais do 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) atuarão nos balneários até o fim da temporada de verão, mantendo duas guarnições permanentemente em serviço.

O reforço integra a 56ª edição da Operação Golfinho, que será oficialmente lançada em Pelotas às 10h, junto ao trapiche da Praia do Laranjal. A operação marca o início das ações especiais da Brigada Militar para o período de maior movimentação nas áreas litorâneas.

Em todo o Rio Grande do Sul, mais de mil policiais militares serão deslocados para o policiamento ostensivo nas praias até o dia 23 de fevereiro. O objetivo é reforçar a presença policial em regiões com aumento significativo da população durante o verão.

Segundo a Brigada Militar, a atuação da Operação Golfinho envolve prevenção e repressão à criminalidade, patrulhamento urbano e rodoviário, proteção ambiental e apoio a outros órgãos públicos. As ações buscam garantir mais segurança a moradores, veranistas e turistas que frequentam os balneários gaúchos ao longo da temporada.



