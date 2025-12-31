Réveillon do Cassino terá reforço na segurança e alterações no trânsito

Festejos devem reunir cerca de 100 mil pessoas no Campo do Praião. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A festa de Réveillon da Praia do Cassino deve reunir cerca de 100 mil pessoas no Campo do Praião, em Rio Grande. A programação começa às 19h desta quarta-feira (31), com apresentações de artistas locais e show nacional da cantora Sandra de Sá.

Para garantir a segurança de moradores e veranistas, as forças de segurança pública atuarão de forma integrada, com reforço de efetivo e ações específicas de trânsito e de combate à criminalidade.

De acordo com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Daniel Pitrez, o planejamento foi definido em reunião com todos os órgãos envolvidos.

— Participamos de uma reunião coordenada pela Secretaria Municipal do Cassino, com a presença das forças de segurança, na qual alinhamos ações integradas para atender o público que vai se deslocar à Praia do Cassino neste Réveillon. Estaremos atentos à movimentação de trânsito e ao combate à criminalidade na região — afirma.

Leia Mais Rio Grande lança programação de verão com Sandra Sá no Réveillon do Cassino

Leia Mais Praias do sul do Estado preparam estruturas para as festas de Réveillon

Leia Mais Praia do Cassino terá show gratuito de Vitor Kley em janeiro

Segundo Pitrez, a PRF contará com reforço nos períodos mais críticos.

— Estaremos presentes, principalmente, nos momentos de maior fluxo, na chegada e na saída dos veículos da Praia do Cassino, realizando ações de fiscalização, testes de alcoolemia e combate à criminalidade, para que todos consigam retornar com segurança — complementa.

Entre os dias 31 de dezembro e 13 de janeiro, agentes de trânsito, Guarda Municipal e equipes de fiscalização do transporte estarão mobilizados para atender a comunidade durante o período de maior movimento no balneário.

— Pedimos atenção especial aos condutores e ao público em geral, para que cheguem com antecedência, respeitem as limitações de estacionamento e se desloquem com tranquilidade, especialmente com as famílias. Teremos uma atuação integrada das forças de segurança para garantir a segurança de quem irá prestigiar as festividades do Balneário Cassino — destaca o secretário adjunto de Mobilidade e Segurança, Edson Lopes.

Ampliação de ônibus e alterações no trânsito

Para a festa da virada, o trânsito de veículos será bloqueado nas vias próximas ao Campo do Praião, ao lado da Estátua de Iemanjá.

A orientação das autoridades é para que os motoristas cheguem com antecedência, busquem locais adequados para estacionar, respeitem frentes de garagem e observem as restrições e proibições de circulação, a fim de evitar transtornos.

Durante a madrugada do dia 1º de janeiro, a prefeitura disponibilizará reforço no transporte coletivo, com ônibus circulando entre o Centro e o Cassino em intervalos aproximados de 30 minutos.

Além disso, haverá atendimento durante toda a noite, especialmente no sentido Cassino–Centro. No sentido inverso, do Centro para o balneário, o último horário de saída será às 2h20.



