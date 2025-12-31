Réveillon do Cassino terá reforço na segurança e alterações no trânsito

A festa de Réveillon da Praia do Cassino deve reunir cerca de 100 mil pessoas no Campo do Praião, em Rio Grande. A programação começa às 19h desta quarta-feira (31), com apresentações de artistas locais e show nacional da cantora Sandra de Sá.
Para garantir a segurança de moradores e veranistas, as forças de segurança pública atuarão de forma integrada, com reforço de efetivo e ações específicas de trânsito e de combate à criminalidade.
De acordo com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Daniel Pitrez, o planejamento foi definido em reunião com todos os órgãos envolvidos.
— Participamos de uma reunião coordenada pela Secretaria Municipal do Cassino, com a presença das forças de segurança, na qual alinhamos ações integradas para atender o público que vai se deslocar à Praia do Cassino neste Réveillon. Estaremos atentos à movimentação de trânsito e ao combate à criminalidade na região — afirma.
Segundo Pitrez, a PRF contará com reforço nos períodos mais críticos.
— Estaremos presentes, principalmente, nos momentos de maior fluxo, na chegada e na saída dos veículos da Praia do Cassino, realizando ações de fiscalização, testes de alcoolemia e combate à criminalidade, para que todos consigam retornar com segurança — complementa.
Entre os dias 31 de dezembro e 13 de janeiro, agentes de trânsito, Guarda Municipal e equipes de fiscalização do transporte estarão mobilizados para atender a comunidade durante o período de maior movimento no balneário.
— Pedimos atenção especial aos condutores e ao público em geral, para que cheguem com antecedência, respeitem as limitações de estacionamento e se desloquem com tranquilidade, especialmente com as famílias. Teremos uma atuação integrada das forças de segurança para garantir a segurança de quem irá prestigiar as festividades do Balneário Cassino — destaca o secretário adjunto de Mobilidade e Segurança, Edson Lopes.
Ampliação de ônibus e alterações no trânsito
Para a festa da virada, o trânsito de veículos será bloqueado nas vias próximas ao Campo do Praião, ao lado da Estátua de Iemanjá.
A orientação das autoridades é para que os motoristas cheguem com antecedência, busquem locais adequados para estacionar, respeitem frentes de garagem e observem as restrições e proibições de circulação, a fim de evitar transtornos.
Durante a madrugada do dia 1º de janeiro, a prefeitura disponibilizará reforço no transporte coletivo, com ônibus circulando entre o Centro e o Cassino em intervalos aproximados de 30 minutos.
Além disso, haverá atendimento durante toda a noite, especialmente no sentido Cassino–Centro. No sentido inverso, do Centro para o balneário, o último horário de saída será às 2h20.
