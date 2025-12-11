Quatro réus vão a júri por feminicídio de jovem em Rio Grande

A sessão será realizada no Fórum de Rio Grande. Thaina Martins / Grupo RBS

Os quatro acusados pelo feminicídio de Kybeerly dos Santos Vieira vão a júri na próxima segunda-feira (15). O crime aconteceu em agosto de 2022, no bairro Parque Marinha, em Rio Grande. A sessão será realizada no Fórum do município, com início previsto para 9h.

Segundo o Ministério Público, os quatro denunciados teriam participado do homicídio doloso e incentivado a ação criminosa.

A acusação do MP também aponta que o crime teve vários agravantes: foi cometido por um motivo torpe, em uma emboscada, de um jeito que impediu a vítima de se defender, com crueldade, e foi classificado como feminicídio — ou seja, um crime contra a vítima por ela ser mulher.

Relembre o caso

Kybeerly dos Santos Vieira, de 22 anos, foi encontrada morta em uma residência no bairro Parque Marinha, em Rio Grande. O corpo foi localizado em 7 de agosto de 2022, um domingo.

Na época, a Polícia Civil estimou que a morte teria ocorrido na quinta-feira anterior. A vítima apresentava sinais de violência.