“Provavelmente alguém tenha colocado fogo para baixar a vegetação”: incêndio em Rio Grande é controlado após dois dias

Chamas atingiram área próxima a um banhado em Domingos Petroline. Divulgação / Corpo de Bombeiros

O incêndio que atingiu a vegetação na região de Domingos Petroline, em Rio Grande, nas proximidades da BR-392, foi controlado após dois dias de combate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram cerca de seis hectares, o equivalente a aproximadamente 60 mil metros quadrados.

Por se tratar de uma área próxima a um banhado, o trabalho foi dificultado, já que esse tipo de terreno limita o acesso das equipes ao local. Até o momento, as causas ainda são desconhecidas.

— Estamos investigando as causas das chamas, provavelmente alguém tenha colocado fogo para baixar a vegetação daquela região — afirma Leandro Luft, sargento do Corpo de Bombeiros.

O fogo havia iniciado na tarde de quinta-feira (4).