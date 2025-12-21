Polícia investiga morte após corpo ser encontrado em área rural de Pelotas

A Polícia Civil de Pelotas investiga as circunstâncias de uma morte após um corpo ser encontrado na noite de sábado (20) em Monte Bonito, na zona rural do município. A identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente e depende do resultado do laudo pericial.

De acordo com a investigação, há a suspeita de que o corpo seja de uma idosa de 63 anos, que estava desaparecida desde 10 de dezembro. No entanto, a confirmação só será possível após a conclusão dos exames técnicos.

O corpo foi localizado na Estrada do Passo do Pilão e apresentava estado de decomposição, o que dificultou a identificação imediata. De forma preliminar, o reconhecimento foi feito com base nas vestimentas e nos calçados encontrados no local.

Segundo a delegada Walquiria Meder, a Polícia Civil aguarda a finalização da perícia para esclarecer o caso.

— Os exames vão permitir confirmar a identidade e apontar a causa da morte — afirmou.

A principal linha de investigação aponta, até o momento, para morte por causas naturais. O local onde o corpo foi encontrado fica nas proximidades de uma comunidade terapêutica da região, onde a idosa estava internada antes de desaparecer.