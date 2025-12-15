Polícia Civil recupera bicicleta de colecionador furtada durante enchente em Rio Grande

Bicicleta histórica foi recuperada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (15). Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Rio Grande recuperou, nesta segunda-feira (15), uma bicicleta de colecionador que havia sido furtada durante a enchente de maio de 2024.

O item, modelo Monark 10 avaliado em cerca de R$ 3 mil, havia sido levado do bairro Navegantes e foi localizado na área central da cidade. A bicicleta é um lançamento de 1973.

Segundo a polícia, a ação faz parte do combate ao crime de receptação.

— Recuperamos a bicicleta no centro, depois de receber uma denúncia. Ela havia sido furtada em maio do ano passado, na enchente — comenta o delegado Maiquel Fonseca.