Segurança

Avaliada em R$ 3 mil 
Notícia

Polícia Civil recupera bicicleta de colecionador furtada durante enchente em Rio Grande

Modelo Monark 10, lançado em 1973 e avaliado em cerca de R$ 3 mil, havia sido levado do bairro Navegantes e foi localizado no centro da cidade

Laura Cosme

