Polícia Ambiental apreende 35 quilos de camarão pescado ilegalmente em Rio Grande

A pesca ilegal do camarão, que ocorre fora do período da safra, está sendo alvo de operações da Polícia Ambiental na Lagoa dos Patos, em Rio Grande.

Na terça-feira (30), durante fiscalização aquática, foram apreendidos cerca de 2.600 metros de redes de pesca irregulares, 48 baterias e aproximadamente 35 quilos de camarão.

As redes, conhecidas como “sacos”, estavam distribuídas em pontos da orla da Henrique Pancada e do bairro Bosque Silveira.

Segundo a Polícia Ambiental, os camarões apreendidos foram devolvidos à lagoa. Ninguém foi preso.

O que diz a lei?

Conforme a legislação ambiental, a captura do camarão é permitida entre 1º de fevereiro e 31 de maio. Fora deste período, os crustáceos não estão em desenvolvimento pleno para serem pescados, o que pode impactar na quantidade disponível na época da safra.

Atualmente, conforme a Colônia de Pescadores Z-1, cerca de cinco mil pescadores estão credenciados para a captura do camarão na época da safra.




