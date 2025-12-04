“Perdi tudo”: vendedora de pipoca conhecida como “Tia Gi” relata prejuízo após incêndio em Pelotas

Chamas atingiram peça onde mulher moraria a partir de domingo. Igor Islabão / Agência RBS

A vendedora de pipoca Gislaine Cunha, conhecida em Pelotas como “Tia Gi”, viu sua história mudar após o incêndio que atingiu um galpão na Avenida 25 de Julho, na noite de quarta-feira (3). No local, que funcionava como anexo de um estacionamento, ela guardava todos os pertences que levaria para a nova casa — mudança marcada para o próximo domingo (7). As chamas destruíram eletrodomésticos, roupas, utensílios e, principalmente, o material de trabalho que ela havia comprado para a temporada de verão.

Gislaine, que há anos vende pipoca em frente a escolas como o São José e o Mário Quintana, conta que estava fazendo a mudança aos poucos, acreditando que iniciaria uma nova fase na vida. Agora, tudo virou cinzas.

— Eu perdi meus eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho, roupa de inverno, tudo que levei pra lá. Se fizer frio, eu não tenho roupa pra botar, nem meu marido. As minhas cestas básicas estavam lá, meu material da pipoca… perdi tudo — relata.

Ela explica que ainda não morava no imóvel, mas que a área era também residencial, e que o espaço estava sendo organizado justamente para receber a família.

— Eu ia morar ali. Estava levando minhas coisas aos poucos. Não era só uma área comercial, era residencial também — afirma.

A única coisa que escapou foi a carrocinha de pipoca, que não ficava no local atingido e estava guardada em um estacionamento no Centro.

Com a perda, familiares iniciaram uma mobilização nas redes sociais para ajudar Gislaine a reconstruir a vida. Ela precisa repor utensílios básicos, roupas e o estoque necessário para continuar a produção de pipoca, de onde tira todo o sustento da família.