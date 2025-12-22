Mulher morre após incêndio atingir três casas em Rio Grande

Três casas foram atingidas pelo fogo na manhã desta segunda-feira. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Nara Regina Moraes Machado, de 52 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22) após um incêndio atingir sua residência na Rua Ildefonso Poester, no bairro Parque São Pedro, em Rio Grande. Ao todo, três casas foram atingidas pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 8h40min e, quando chegou ao local, encontraram a residência de madeiras em chamas e a vítima no interior da casa já sem vida.

Conforme os Bombeiros, além da vítima, duas crianças também estavam na residência, mas foram resgatadas com vida e encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cassino.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No entanto, a corporação informou que a possibilidade de incêndio criminoso foi descartada.



