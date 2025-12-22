Segurança

Em Pelotas
Notícia

Mulher é presa por suspeita de tentar matar três vezes o marido internado na UTI de hospital

A polícia passou a investigar o caso no último dia 17 de dezembro, depois que a equipe médica desconfiou da situação. O paciente segue hospitalizado, em estado estável, ainda sem condições de prestar depoimento

Leticia Mendes

